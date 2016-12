Mosul, "il leader dell'Isis Al Baghdadi è riuscito a fuggire"

Il leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi non è più a Mosul. Lo ha riferito il governatore della provincia irachena di Ninive Nofal al Akoub in una conferenza stampa a Erbil. Secondo quanto riferisce l'agenzia Mena. il "Califfo Nero" è scappato, confondendosi tra un gruppo di 150 famiglie, per sfuggire ai raid della Coalizione internazionale.