Moscovici: uscita Francia da euro sarebbe catastrofe e fine dell'Ue

L'uscita di Parigi dall'euro "sarebbe una tragedia per l'eurozona e una catastrofe per la Francia, sarebbe la fine del progetto europeo costruito sulla riconciliazione franco-tedesca". Lo afferma il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici. "Non divido i candidati in buoni e cattivi", prosegue Moscovici parlando delle presidenziali francesi, ma la Le Pen "fa una battaglia contro l'Europa, una differenza abissale con gli altri".