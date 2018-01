Moscovici: esito elezioni incerto, Italia rischio politico per Ue

Il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha evidenziato la situazione dell'Italia tra i "rischi politici" all'orizzonte in Europa. "L'Italia - ha detto in conferenza stampa a Parigi - si prepara ad elezioni il cui esito è quanto mai incerto. Quale maggioranza uscirà dal voto? Quale impegno europeo? In un contesto in cui la situazione economica dell'Italia non è certamente la migliore al livello europeo, felice chi potrà dirlo".