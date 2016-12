Mosca: violentata per ore, pornostar sfugge ai suoi aguzzini lanciandosi dalla finestra

Le sevizie – I due uomini hanno fatto accomodare Lola Taylor, nome d'arte dell'ex bibliotecaria, poi l'hanno immobilizzata, picchiata e stuprata per diverse ore. Nemmeno la ragazza è stata in grado di dire quanto tempo è durato l'incubo.



Dopo qualche ora, la pornostar è riuscita ad approfittare di un attimo di distrazione per lanciarsi da una finestra dell'appartamento, al terzo piano del palazzo. Nell'impatto col suolo la ragazza si è fratturata le gambe e ha perso conoscenza.



Il passante – Lola è atterrata davanti a un passante, il 54enne Blasius Vinogradov, che stava passeggiando col cane. “Aveva i vestiti strappati e la bocca sporca di sangue. Non avevo idea di cosa stesse accadendo ma sicuramente non era nulla di buono, così ho chiamato un'ambulanza e la polizia”, ha rivelato l'uomo.



In ospedale i medici hanno confermato gli abusi e le fratture agli arti. “Quando l'abbiamo ritrovata era veramente in un brutto stato” ha confermato un portavoce della polizia.



L'arresto – I due aguzzini sono stati arrestati dopo che gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento. Gli uomini hanno cercati di negare fino all'ultimo il loro coinvolgimento, finché i poliziotti non hanno trovato le prove del reato.



"Avevano tentato di ripulire il sangue, ma non si erano ancora sbarazzati dei vestiti strappati della ragazza", ha dichiarato il portavoce. I due aggressori passeranno i prossimi tre mesi in cella in attesa del giudizio.