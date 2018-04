Mosca: "Veleno novichok prodotto e brevettato dagli Usa nel 2015"

La Russia ha presentato le prove che il composto "novichok", usato per avvelenare l'ex spia russa Serghei Skripal e la figlia Yulia, è stato prodotto e brevettato negli Usa come arma chimica nel 2015. A dichiararlo l'inviato di Mosca presso l'Opac Alexander Shulgin. "Nel dicembre 2015 l'ufficio brevetti degli Usa si è rivolto all'omonima agenzia russa per verificare la brevettabilità dell'invenzione fatta dal ricercatore statunitense T. Rubin".