Mosca: truppe a Siria, se servono

E' sempre più forte l'asse tra Vladimir Putin e Bashar al-Assad. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov affermando che "se la Siria chiederà l'invio di truppe, la Russia non si tirerà indietro". La richiesta "sarà naturalmente discussa e studiata nel quadro del dialogo bilaterale", ha spiegato Peskov, precisando che comunque "per ora è piuttosto difficile parlare per ipotesi".