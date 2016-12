Mosca,tenta rapina in banca e prende ostaggi: ucciso in raid polizia

Un uomo armato è entrato in una filiale della Credit Bank a Mosca, prendendo in ostaggio alcuni dipendenti della Banca, per poi rilasciarne cinque. L'unità speciale delle forze dell'ordine, nel corso di un raid, ha poi ucciso il rapinatore e liberato i sei ostaggi ancora nelle mani dell'uomo: nessuno di loro risulta ferito.