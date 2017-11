Mosca, studente accoltella il professore e posta le foto sui social

Andrej Emeliannikov , uno studente moscovita di 19 anni ha accoltellato il suo insegnante, il 44enne Sergej Danilov. Poi ha postato le foto su Vkontakte (il Facebook russo) e infine si è suicidato . E' quello che emerge dalle prime ricostruzioni della polizia moscovita che ha rinvenuto i due cadaveri nello studio di Danilov all'interno del Collegio Politecnico №42 di Mosca . Il professore, in precedenza, avrebbe minacciato il ragazzo di espulsione a causa dell'eccessivo numero di assenze nelle ultime settimane. E' probabile che sia stato questo il movente del folle gesto.

Sul caso è stato aperto un procedimento penale. Per ora gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi e stanno valutando se nel omicidio ci sia il coinvolgimento di terzi. La collaboratrice della sede del Comitato Investigativo russo, Yulia Ivanova, ha dichiarato inoltre che non si esclude nemmeno che sia stato qualcun altro a uccidere l'insegnate e lo studente i cui corpi sono stati trovati nel college. Sta di fatto che sul profilo social di Andrej sono comparse le foto che ritraevano lo studente sorridente accanto al corpo dell'insegnante. Immagini che poco dopo sono state rimosse, ma che continuano a circolare sui media russi. Accanto ai due cadaveri sono stati trovati oltre un coltello insanguinato anche una motosega.