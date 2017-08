Mosca: "Sanzioni Ue rammaricano, pronti a rispondere"

Le nuove sanzioni Ue contro la Russia per il trasporto non autorizzato in Crimea di turbine a gas della Siemens provocano "profondo rammarico" e Mosca si riserva "il diritto a misure di risposta". Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo. Il Cremlino ribadisce il suo impegno a "cooperare con la Germania e con l'Ue" per superare "le conseguenze negative della politica delle sanzioni".