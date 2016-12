Né il personale dell'aeroporto né la compagnia aerea Rossiya sono riusciti a notare la ragazzina che, una volta atterrata a San Pietroburgo, è rimasta in aeroporto fino a quando non sono stati contattati i suoi genitori che sono rimasti allibiti. La madre della 11enne si è detta intenzionata a citare in giudizio sia l'aeroporto sia la compagnia. Le autorità dovranno ora rivedere le procedure di sicurezza.