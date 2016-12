Mosca: pronti a reagire agli Usa

Resta alta la tensione tra Mosca e Washington dopo le dichiarazioni del presidente americano Barack Obama al G7 in Germania. "Ci riserviamo il diritto di reagire conseguentemente a tutte le iniziative non amichevoli compiute contro di noi dagli Usa", scrive il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riportato dall'agenzia Tass, in un rapporto sulla strategia di medio periodo da tenere in politica estera.