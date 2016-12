Mosca: ok carbone per Ucraina

00:45 - Dopo due settimane di stop, la Russia ha ripreso a rifornire di carbone l'Ucraina. Lo fa sapere il ministero dell'Energia di Kiev. Le forniture di carbone russo erano state congelate per non meglio precisati problemi nel trasporto evocati dalle ferrovie di Mosca. In realtà era una mossa del governo russo per creare problemi a un'Ucraina ai ferri corti con il Cremlino, economicamente in ginocchio e a corto di risorse energetiche.