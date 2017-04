Mosca, nuovi cortei di protesta contro il governo: almeno 29 persone arrestate

Decine di persone, 29 secondo Interfax, sono state arrestate a Mosca durante manifestazioni di protesta non autorizzate a una settimana di distanza dai cortei antigovernativi in tutto il Paese di domenica scorsa. In quell'occasione venne arrestato il capo dell'opposizione Alexei Navalny. Le forze di polizia hanno blindato la Capitale, dove l'accesso alla Piazza Rossa è possibile solo con il metal detector. Bloccata piazza Pushkin.