Mosca: "Non interferiamo nelle elezioni Ue, sono accuse infondate"

Mosca, particolare del Cremlino

La Russia "non interferisce nei processi elettorali europei con lo scopo di dividere l'Unione". Le accuse in tal senso sono "senza fondamento", ha detto il direttore del Dipartimento di cooperazione europea del ministero degli Esteri russo, Andrei Kelin. "Consideriamo tali accuse soprattutto come un desiderio di incolpare noi per i loro errori e calcoli errati date le complesse sfide incontrate dall'Ue", ha precisato.