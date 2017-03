Mosca, Navalny ai suoi dopo il fermo: "Sto bene, andate avanti"

Dopo essere stato fermato dalla polizia mentre manifestava contro la corruzione nel suo Paese, il capo dell'opposizione russa Alexi Navalny ha voluto rassicurare i suoi seguaci in piazza. "Grazie per il vostro sostegno - ha twittato -. Io sto bene, sono alla stazione di polizia e sto discutendo del mio film su Medvedev. Ma oggi l'ordine del giorno è la protesta, non il mio fermo. Continuate a manifestare in modo pacifico e godetevi la giornata di sole".