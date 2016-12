25 dicembre 2014 Mosca messa in ginocchio da tempesta di neve, traffico in tilt e voli cancellati Secondo il servizio meteorologico nella capitale continuerà a nevicare fino a tarda serata. Il ministero per le Emergenze ha consigliato ai cittadini di non mettersi alla guida Tweet google 0 Invia ad un amico

15:55 - Una tempesta di neve si è abbattuta su Mosca seminando il caos per le strade e bloccando il traffico aereo. Secondo il servizio meteorologico nella capitale continuerà a nevicare fino a tarda serata. Oltre 150 i voli in ritardo e 20 quelli annullati nei tre aeroporti di Mosca. Il ministero per le Emergenze ha consigliato ai cittadini di non mettersi alla guida.