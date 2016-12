Mosca: "Isis possiede la tecnologia per la produzioni di armi chimiche"

Gli jihadisti dell' Isis hanno preso possesso delle tecnologie per produrre armi chimiche . A sostenerlo, citato dall'agenzia di stampa russa Tass, è il capo del dipartimento per la non proliferazione delle armi del ministero degli Esteri di Mosca , Mikhail Ulianov, secondo il quale "sono stati registrati molti esempi di uso di armi chimiche in Siria e in Iraq da parte di miliziani dell'Isis".

"Nel caso dell'Isis - ha proseguito Ulianov - non si tratta solo dell'uso di cloro a scopi militari, cosa di cui è di solito accusata Damasco, sebbene non ci siano ancora prove". Secondo l'alto funzionario del ministero degli Esteri russo, "ci sono prove contro l'Isis sull'uso di vere armi chimiche, iprite, e forse lewisite, la cui produzione richiede l'uso di tecnologie piuttosto complesse".



Damasco, quasi finita eliminazione armi chimiche - La Russia, inoltre, sostiene che il governo di Damasco abbia quasi completato il processo di eliminazione delle proprie armi chimiche. Secondo Ulianov, "tutte le armi chimiche sono state trasportate fuori dalla Siria" e "solo l'uno per cento del volume totale è in attesa di essere distrutto".



Mosca: "Abbiamo distrutto il 92% delle nostre armi chimiche" - Il direttore del dipartimento per la non proliferazione delle armi del ministero degli Esteri russo ha aggiunto che la Russia ha distrutto finora "quasi il 92%" delle proprie scorte di armi chimiche accumulate sin dall'epoca sovietica" e che intende completare l'eliminazione di queste armi dai propri arsenali "non più tardi del 2020".