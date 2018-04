Mosca: in Siria non sono stati attivati i nostri sistemi di difesa

La Russia non ha attivato i suoi sistemi di difesa aerea dislocati in Siria. Lo fa sapere il ministero della Difesa, spiegando che i raid di Usa, Gran Bretagna e Francia sono stati contrastati unicamente dai sistemi antimissilistici siriani "S-125, S-200, Buk e Kvadrat: sono sistemi prodotti oltre 30 anni fa in Unione Sovietica", che ciononostante hanno "intercettato e abbattuto" un numero "considerevole" di missili.