Mosca, dottoranda italiana trovata morta in dormitorio: verifiche in corso

Quando la polizia l'ha trovata morta nella sua camera era ormai troppo tardi. Giorgia Bernardele , una dottoranda di 25 anni originaria di un paese della provincia di Vicenza e studentessa presso l'Università di Padova che si trovava a Mosca per motivi di ricerca, era deceduta da tre giorni. La ragazza dormiva in uno studentato. Non sono ancora certe le cause del decesso, che potrebbero essere naturali.

Secondo quanto riporta l'agenzia russa Moskva, le forze dell'ordine hanno dovuto sfondare la porta della camera della ragazza perchè era chiusa dall'interno.



Il consolato italiano, in contatto con le autorità russe, ha avvisato i genitori della ragazza e sta avviando le pratiche per permettere loro di raggiungere Mosca quanto prima.



Sono in corso accertamenti per stabilire le cause della morte. Intanto, gli amici la ricordano su Facebook. Tra queste, una ragazza russa scrive: "L'impossibile è accaduto. E' morta la nostra fantastica Giorgia Bernardele, brillante e talentuosa. Non so nient'altro, ma mentre scrivo ancora non ci credo".