Mosca dopo attacco Usa: "Atto di aggressione contro nostro alleato"

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha detto che la Russia considera il raid missilistico degli Usa in Siria "un atto di aggressione nei confronti di una nostro alleato". Peskov ha anche confermato che Mosca è stata avvisata dell'attacco missilistico attraverso i canali esistenti. Intanto il ministero della Difesa russo ha annunciato piani per il rafforzamento delle difese aeree siriane per proteggere le infrastrutture del Paese.