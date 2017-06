Mosca contro gli agenti che hanno arrestato Oscar, il bimbo "poeta di strada"

Sta facendo il giro del mondo il video del piccolo Oscar, un bambino russo "fermato" dalla polizia mentre recitava alcune poesie di Shakespeare su un marciapiede del Vecchio Arbat, la via degli artisti di Mosca. A poca distanza la matrigna del piccolo lo osservava, ma per gli agenti non è stato sufficiente: per loro Oscar risultava "abbandonato" e mendicava per le strade della città.

Nel video postato online, e filmato dalla moglie del padre di Oscar, si sentono le grida del bambino strattonato nell'auto della polizia. Solo dopo 8 ore la donna e il piccolo sono stati rilasciati: a niente fino ad allora erano servite le spiegazioni secondo cui Oscar stava recitando quelle poesie come parte di un "compito" datogli dal logopedista per migliorare la sua capacità di linguaggio e per di più non era solo, perché accompagnato dalla donna.



Petizione contro gli agenti - In poche ore una petizione online per chiedere le dimissioni dei poliziotti coinvolti ha raggiunto le 10mila firme, ma per ora "agli atti" restano solo le accuse contro il padre di Oscar, che non avrebbe adempiuto ai suo obblighi genitoriali abbandonando da solo il bambino, e contro la matrigna, che avrebbe aggredito gli agenti.