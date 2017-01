Mosca contesta ddl Difesa Usa: "Impone russofobia a Trump"

Secondo il ministero degli Esteri russo l'amministrazione americana uscente sta cercando "d'imporre" la linea anti-russa al presidente-eletto Donald Trump. Lo farebbe attraverso il suo disegno di legge sulla spesa per la Difesa. Il Ministero evidenzia come i piani di difesa missilistica di Washington sono studiati per "sbilanciare" l'equilibrio strategico nucleare con la Russia.