Mosca,capo 007: stop voli su Egitto

Per l'intelligence russa sarebbe meglio sospendere i voli dell'aviazione civile in Egitto finché non saranno chiare le cause del disastro aereo nel Sinai. Lo ha detto il capo dei servizi segreti, Aleksandr Bortnikov, durante una riunione straordinaria del Comitato nazionale antiterrorismo. La sospensione dovrebbe riguardare "in primo luogo il turismo", ha poi aggiunto Bortnikov.