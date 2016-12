Mosca,baby-sitter:vendico musulmani

Voleva vendicare i musulmani morti nei raid in Siria. Così Gyulchehra Bobokulova, la baby-sitter di Mosca che ha decapitato una bambina, ha giustificato il suo macabro gesto. "Putin è causa del sangue versato in Siria con i bombardamenti. Perché tutti questi musulmani uccisi?", si domanda in un video. Il Cremlino: "Sono dichiarazioni di una persona mentalmente instabile".