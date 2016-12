Mosca-Atene, intesa su gasdotto

Intesa preliminare fra Mosca e Atene per il gasdotto Turkish Stream. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l'accordo, siglato a San Pietroburgo dai ministri dell'Energia dei due Paesi, prevede che la Russia, in cambio del passaggio sul territorio greco dell'infrastruttura, fornisca ad Atene un prestito pari al 100% dell'importo del gasdotto e che Gazprom non rivendichi il controllo della tratta.