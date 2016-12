Mosca, arrestato blogger anti-Putin

18:40 - Il blogger anti-Putin Alexei Navalny è stato arrestato dopo che si è allontanato dai domiciliari per raggiungere la manifestazione in suo sostegno a Mosca. Più di 100 i dimostranti scesi in paizza e fermati dalla polizia. Navalny proprio oggi è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere con sospensione della pena per malversazione di fondi pubblici. Contro la sentenza si è pronunciata anche l'Ue, che l'ha giudicata "motivata politicamente".