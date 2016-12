Mosca:armi anti-Isis ad altri Paesi

La Russia non fornisce armi solo alla Siria ma anche "all'Iraq e ad altri Paesi della regione che sono proprio sul fronte della lotta alla minaccia terroristica". A specificarlo è il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, sostenendo che questi armamenti arrivino da Mosca "senza alcuna condizione politica". Il ministro ha quindi sottolineato che Mosca continuerà ad aiutare il governo di Damasco "per non permettere un altro scenario libico".