Mosca a Usa:unire forze contro Isis

La Russia punta a rafforzare la cooperazione con gli Usa nella lotta all'Isis in Siria per strappare ai jihadisti le città di Deir ez-Zor e di Raqqah. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, sottolineando che le forze armate di Mosca e Washington sono in contatto "ogni giorno, condividendo informazioni".