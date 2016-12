Morto l'uomo più piccolo del mondo: Chandra Dangi era alto solo 54 cm

Alto solo 54,6 centimetri e dal peso di soli 14,5 chili, era entrato nel Guinness dei primati l'uomo più piccolo del mondo. Chandra Bahadur Dangi, nepalese 75enne, è morto in un ospedale delle Samoa Americane, dove era ricoverano dalla scorsa settimana per una polmonite. la notizia della morte è stata diffusa dalla stampa nepalese, e subito il Guinness World Records ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia.

Lo scorso anno Dangi era volato a Londra per incontrare l'uomo più alto del mondo, il turco Sultan Kösen, e insieme avevano posato per un servizio fotografico. "Viaggiare è il mio sogno di una vita - aveva raccontato il nepalese al quotidiano britannico Telegraph - e sono estremamente orgoglioso di rappresentare il Nepal nel mondo".



Dangi soffriva di una malattia conosciuta come "nanismo primordiale": diversamente da quanto accade con altre forme di nanismo, le sue strutture ossee e i suoi organi interni erano proporzionali alle sue dimensioni, e ciò gli ha consentito di vivere una vita lunga e in salute.