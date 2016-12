Morto l'ex vescovo Edward Daly, fu il simbolo del "Bloody Sunday"

E' morto l'ex vescovo cattolico Edward Daly, una delle figure simbolo dei "Troubles", il conflitto nordirlandese. Aveva 82 anni. Storico il suo fazzoletto rosso di sangue sventolato per fermare i colpi dei paracadutisti britannici durante il "Bloody Sunday", la strage avvenuta nel 1972 a Londonderry in Ulster, dove ci furono 14 vittime. Allora Daly era prete nella cittadina irlandere alla St Eugene's Cathedral. Come spiegato dalla diocesi di Londonderry, il religioso era malato da tempo ed era ricoverato in ospedale.