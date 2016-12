Morto l'astronauta Edgar Mitchell

Edgar Mitchell, astronauta della missione Apollo 14 e sesto uomo a posare il piede sulla Luna, è morto a Palm Beach, in Florida, all'età di 85 anni. Mitchell, originario del Texas, pilotò il modulo lunare nella missione del 1971, in team con Alan Shepard Jr. e Stuart Roosa. Nel 2011 il governo degli Stati Uniti gli fece causa accusandolo di aver messo all'asta una macchina fotografica usata per la missione Apollo 14.