Morto il premio Nobel Irwin Rose

E' morto Irwin Rose, biochimico che vinse nel 2004, con altri ricercatori, il premio Nobel per la Chimica per aver scoperto il modo in cui alcune cellule possono distruggere proteine nocive, aprendo la strada allo sviluppo di nuove terapie anticancro. Aveva 88 anni. Dall'Università di California, dove Rose era ricercatore, hanno fatto sapere che lo scienziato è morto nel sonno a Deerfield, nel Massachusetts.