Morto Fidel Castro, Putin: la sua Cuba è un esempio per molti Paesi

"La Cuba libera che lui e i suoi alleati hanno costruito è divenuta un membro influente della comunità internazionale e un esempio di ispirazione per molti Paesi". Così il presidente russo Vladimir Putin in un telegramma per la morte di Fidel Castro inviato al fratello e attuale presidente cubano Raul Castro. "Fidel Castro è stato un sincero e affidabile amico della Russia. Ha dato un grande contributo allo sviluppo delle relazioni russo-cubane".