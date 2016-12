Morto Fidel Castro, Obama: tendiamo mano d'amicizia a popolo di Cuba

Nel porgere le sue condoglianze ai familiari di Fidel Castro e al popolo cubano, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha dichiarato: "Tendiamo la mano dell'amicizia al popolo cubano". "Durante la mia presidenza - si legge in una nota della Casa Bianca -, abbiamo lavorato duro per lasciarci il passato alle spalle, tendendo a un futuro in cui le relazioni tra i nostri due Paesi siano definite da ciò che condividiamo da vicini e amici".