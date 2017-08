Morto Charlie Gard, il Papa: lo affido al Padre e prego per genitori

"Affido al Padre il piccolo Charlie Gard e prego per i genitori e le persone che gli hanno voluto bene". Lo afferma il Papa in un tweet commentando la morte del bambino inglese. Preghiera e vicinanza sono stati espressi anche da monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Paglia ha ribadito, a Radio Vaticana, la grandezza dell'amore di Dio che "non stacca la spina".