Morto Bill Cunningham, celebre fotografo di moda del New York Times

Il celebre fotografo di moda statunitense, Bill Cunningham, è morto all'età di 87 anni dopo essere stato ricoverato in ospedale a New York a causa di un ictus. Cunningham, noto soprattutto per le sue immagini street-style, ha fotografato per oltre quarant'anni gli eventi più importanti della Grande Mela per conto del "New York Times", svolgendo al contempo il ruolo di cronista di moda e di antropologo.