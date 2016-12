11 marzo 2015 Morti reality, la Francia piange i campioni Sorrisi nel selfie prima della tragedia Shock e incredulità dopo l'assurda scomparsa di Camille Muffat e di altre nove persone impegnate nelle registrazioni di "Dropped" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:22 - La Francia piange i suoi campioni, morti in una tragedia assurda partecipando a un reality show in Argentina. Tante le manifestazioni per ricordare il pugile Alexis Vastine, la velista Florence Arthaud e la nuotatrice Camille Muffat. I tre appaiono sorridenti e spensierati in un selfie pubblicato poco prima della strage in cui hanno perso la vita anche un cameraman, 4 membri della produzione e i due piloti degli elicotteri coinvolti.

Il mondo dello sport e tutto il Paese si stringono intorno alle famiglie, sotto shock. E chiedono sia fatta chiarezza sull'incidente. Errore umano dei piloti argentini, entrambi con molta esperienza alle spalle, leggerezza organizzativa o difetto meccanico le ipotesi più accreditate.



La Francia stessa vuol fare luce in prima persona. Ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e ha immediatamente inviato sul posto due inquirenti del Bea, l'Ufficio inchieste e analisi che si mobilita dopo gli incidenti aerei, accompagnati da un consigliere del fabbricante e da uno di Turbomeca, la casa madre del motore.