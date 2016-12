Morte Freddie Gray, annullato il processo contro agente di Baltimora

Riunita per deliberare, per 16 ore in tre giorni, la giuria è risultata troppo divisa, "in bilico", al punto che il giudice Barry G. Williams ha dichiarato "nullo" il processo contro l'agente William Porter, accusato di omicidio colposo, aggressione e condotta negligente; capace di "indifferenza spietata", era stato detto del poliziotto accusato di aver ignorato le ripetute richieste di assistenza medica da parte di Freddie Gray mentre era in stato di arresto.



Il caso aveva portato a galla i problemi sopiti di una città a maggioranza afroamericana e con una storia di profonde divisioni sociali ancor prima che razziali. E la condotta della polizia era tornata nel mirino. Con insolita rapidità era stata la giovane neo nominata procuratrice dello stato del Maryland, Marilyn Mosby, ad annunciare l'incriminazione dei sei poliziotti e a promettere giustizia, invocata a gran voce dalle migliaia di persone che per giorni avevano marciato a Baltimora con la solidarietà di molte altre città americane.



Il timore è adesso che con l'annullamento del processo contro Porter si torni al punto di partenza. Non è ancora chiaro infatti se e quando il poliziotto verrà riportato alla sbarra e come questa decisione influirà sull'iter processuale che gli altri cinque agenti devono ancora affrontare.



Alcune decine di persone sono scese in strada in segno di protesta. Il sindaco di Baltimora, Stephanie Rawlings-Blake, ha fatto sapere che "nei prossimi giorni, se alcuni sceglieranno di manifestare pacificamente saranno nel loro diritto costituzionale ma nel caso di disordini in città siamo pronti a rispondere".



Diversi fermi per violazione ordine pubblico - La polizia ha reso noto che diversi arresti sono stati effettuati per "violazione dell'ordine pubblico" tra manifestanti scesi in strada. Vengono intanto segnalati momenti di tensione tra la polizia e i manifestanti davanti alla sede del Tribunale.



L'appello della famiglia di Freddie Gray - "Chiediamo ai cittadini di Baltimora di rimanere calmi e pazienti. Noi siamo calmi. Rimanetelo anche voi", hanno detto i parenti di Gray.