Morte Failla, "dubbi su protezione"

"E' necessario accertare eventuali responsabilità della società Bonatti sulla mancata sicurezza per i quattro tecnici che non avevano nessuna protezione". E' quanto chiede l'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, legale dei familiari di Salvatore Failla, morto insieme al collega Fausto Piano in circostanze ancora da chiarire in Libia dove era stato sequestrato a luglio del 2015.