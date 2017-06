Il fotografo Pascal Rostain, con i giornalisti Jean-Michel Caradech e Bruno Mouron, ha scritto il volume "Chi ha ucciso Lady Di?". Nel libro-inchiesta, si afferma che l'auto della fuga - che si schiantò su un pilastro del tunnel dell'Alma con la coppia in fuga dall'hotel Ritz - sarebbe stata da rottamare.



Già l'inchiesta aveva messo in evidenza che l'autista aveva un tasso molto alto di alcol nel sangue e che l'auto sfrecciava a velocità eccessiva per una strada urbana. Gli autori del libro hanno rintracciato l'ex proprietario di quella automobile: sarebbe tale Eric Bousquet, direttore di un'agenzia di pubblicità.



"Quell'auto era del Ritz ed era un relitto - ha detto Rostain, intervistato oggi - non avrebbe mai dovuto circolare. Ebbe un primo incidente, pesava diverse tonnellate e sarebbe stata da rottamare". Un testimone citato nel libro avrebbe detto due mesi prima dell'incidente al direttore del Ritz: "questa macchina bisogna distruggerla. Oltre i 60 km orari è fuori controllo".



Questo nuovo elemento riporterebbe in primo piano la responsabilità dell'hotel Ritz - di proprietà di Mohamed Al Fayed, padre del defunto compagno di Diana - che ha continuato a far circolare l'auto.