Morta suicida nella sua casa in Spagna Melania Capitàn, la cacciatrice di leoni

E' morta suicida nella sua casa Melania Capitàn , la cacciatrice catalana di leoni diventata molto famosa sul web proprio per la sua grande passione, promossa e divulgata via Facebook. La donna, 27 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento, dove aveva lasciato una lettera in cui salutava gli amici e spiegava i motivi del suo gesto.

La polizia spagnola ritiene che si tratti di suicidio, ma il gesto non sarebbe legato alle critiche e alle minacce ricevute proprio per la sua attività e per le immagini pubblicate in cui illustrava e spiegava come dava la caccia ai predatori della savana. I motivi esposti nel biglietto lasciato dalla donna non sono comunque stati resi noti.



Melania da tre anni viveva a Huesca, in Aragona, e sulla sua pagina Facebook divulgava i suoi metodi di caccia, grazie ai quali da una parte aveva ottenuto oltre 32mila "like" e dall'altra aveva ricevuto diverse critiche. Perfino dopo la morte, contro di lei sono arrivati pesanti attacchi, da "Hai fatto un favore all'umanità" a "Ringrazio Dio che ti sei uccisa".