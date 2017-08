Morbillo, Usa invitano chi si reca in Europa a proteggersi

L'Italia, insieme a Belgio, Francia, Germania e Romania, viene di nuovo segnalata negli Usa come Paese a rischio per il morbillo. I Centri per il controllo delle malattie di Atlanta hanno lanciato un nuovo avvertimento, in vista delle vacanze estive, in cui ricordano a chi si reca in Europa di proteggersi da questa malattia infettiva vaccinandosi. Da gennaio 2016 sono 14mila i casi di morbillo segnalati in Europa e 35 le persone morte l'anno scorso.