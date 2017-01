Montenegro, avevano progettato golpe: arrestati due serbi

Due cittadini serbi, sospettati di essere coinvolti nel piano di golpe messo a punto per essere attuato in Montenegro nella giornata elettorale del 16 ottobre scorso, sono stati arrestati. Come riferiscono i media di Belgrado, si tratta di Nemanja Ristic (43 anni) e Predrag Bogicevic (47). Complessivamente sotto inchiesta sono finiti 18 cittadini serbi, molti dei quali già in carcere in Montenegro, e due russi.