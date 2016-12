Montagna, morto alpinista bresciano

Un alpinista bresciano di 24 anni è morto precipitando nel vuoto lungo il versante francese del Monte Bianco. L'uomo, Cosma Casagrande, era in cordata insieme con un'amica, che è rimasta soltanto ferita. Il giovane viveva da tempo a Parigi, dove lavorava come infermiere. I genitori sono partiti per la Francia, dove provvederanno al riconoscimento della salma.