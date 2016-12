Montagna,ex miss Austria cade:grave

L'ex miss Austria, Ena Kadic, vincitrice del concorso di bellezza nel 2013, è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Innsbruck in seguito a una caduta. La ventiseienne è in "condizioni molto critiche". La ragazza sarebbe caduta facendo jogging in montagna, in Tirolo. E subito dopo ha chiamato il fratello, dicendo di essere caduta. I pm hanno interrogato un compagno di allenamento col quale aveva avuto un contatto via sms.