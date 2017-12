Monito Trump alla Cina: "Ci aiuti con Pyongyang o agiremo"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump partecipa a una tavola rotonda con donne titolari di piccole imprese presso la Casa Bianca a Washington, DC, il 27 marzo 2017.

"Se la Cina non ci aiuterà con la Corea del Nord farò quello che ho sempre detto di voler fare". Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista al New York Times, minacciando un'azione più aggressiva contro Pechino sul fronte commerciale. Poche ore prima il presidente Usa aveva denunciato un traffico illegale di petrolio dalla Cina verso Pyongyang in piena violazione delle sanzioni Onu.