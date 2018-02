Monica Lewinsky 20 anni dopo il sexy scandalo: "Io vittima di abuso di potere"

Dopo la campagna antimolestie "MeToo", Lewinsky, 44 anni, spiega come veda oggi in modo diverso quanto successo nel 1998. Questa vicenda - spiega alla rivista americana Vanity Fair - le ha rovinato la vita anche a distanza di anni. Lewinsky ricorda di aver cominciato a riconsiderare il caso dopo aver rivisto l'ex procuratore che si occupò della vicenda, Kenneth Starr, incontrato per caso per le strade di New York. "Anche se all'epoca avrei preferito essermi comportata in modo diverso, avrei anche voluto che lei e il suo ufficio aveste fatto scelte diverse", avrebbe detto Lewinsky rivolgendosi all'uomo, che avrebbe risposto con poche parole: "Lo so, è stato spiacevole".



La 44enne spiega quindi di aver cominciato a riflettere su quelle che sono "le implicazioni di una diversa concentrazione di potere che potevano esserci tra un presidente e una stagista alla Casa Bianca", sulla

"questione del consenso" tra una giovanissima e uno degli uomini, all'epoca, più potenti al mondo.