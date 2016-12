24 dicembre 2014 Monaco si immola per la liberazione del Tibet dall'occupazione cinese Il 37enne tibetano si è dato fuoco, in Sichuan, tenendo in mano lo stemma della Regione autonoma dell'Asia centrale. E' la 136.ma immolazione dal 2009 Tweet google 0 Invia ad un amico

08:58 - Un monaco tibetano di 37 anni si è "immolato" in una protesta anticinese dandosi fuoco e tenendo in mano lo stemma della Regione autonoma dell'Asia centrale nella prefettura di Ganzi (Kardze in tibetano), nella provincia del Sichuan. Lo riferisce la Campagna Internazionale per il Tibet. Il monaco, Kalsang Yeshe del monastero di Nyitso, è il terzo tibetano a immolarsi in una settimana e il 136.mo dal 2009.

Prima di morire, il monaco ha lanciato degli slogan per il ritorno del Dalai Lama, il leader tibetano che vive in esilio dal 1959 e per la libertà del territorio. La maggior parte delle immolazioni sono avvenute fuori dalla Regione autonoma del Tibet, nelle aree a popolazione tibetana delle province cinesi del Sichuan, Qinghai e Gansu.