Monaco, Grimaldi in festa: Cattedrale gremita per il battesimo dei principini

Principato di Monaco in festa per il battesimo dei figli di Alberto e Charlene. I gemellini sono arrivati alla cerimonia in braccio alle tate, come prevede il rigido cerimoniale di corte. Poco dietro di loro i genitori. Per Jacques, erede al trono di casa Grimaldi, e Gabriella si tratta della seconda uscita pubblica a cinque mesi dalla nascita. I sudditi monegaschi hanno potuto così rivederli grazie ai maxi schermi nella piazza del Palais Princier.

La Cattedrale di Monaco per l'occasione era gremita di ospiti d'eccezione; presente tutta la famiglia reale e la famiglia Wittstock. Padrino e madrina di Jacques sono rispettivamente il cugino di Alberto, Christopher Le Vine Jr, e Diane de Polignac Nigra. Per la sorellina Gabriella, invece, sono stati scelti Gareth Wittstock, fratello di Charlene, e Nerine Pienaar, moglie del giocatore sudafricano di rugby Francois Pienaar.



Per i due gemellini vestito delle grandi occasioni e tempra davvero principesca: non un vagito né un lamento per tutta la durata della cerimonia. Educati alle buone maniere, sembrano già pronti per essere i protagonisti di una lunga fiaba.