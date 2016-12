Monaco di Baviera, assale passeggeri in stazione: un morto e tre feriti

Panico in una stazione nei pressi di Monaco di Baviera , dove un uomo ha aggredito con un coltello alcuni passeggeri. Almeno un morto, mentre tre persone sono rimaste gravemente ferite. Durante l'attacco Rafik Youssef, un 27enne tedesco senza precedenti penali, ma tossicodipendente e con disturbi mentali, ha gridato " Allah Akba r". Gli inquirenti hanno affermato che non vi è alcun indizio di un legame tra il killer ed estremisti islamici.

L'attacco si è verificato intorno alle cinque del mattino. Le quattro vittime dell'aggressione sono uomini di 50 anni (la persona deceduta) 58, 43 e 55. La procura di Monaco ha affermato che l'uomo ha agito "apparentemente per motivazioni politiche". "L'aggressore ha fatto affermazioni, nel momento in cui commetteva il delitto, che lasciano concludere vi sia una motivazione politica", hanno ribadito gli investigatori.



Nessun indizio di rapporti con jihadisti - Gli inquirenti del Landeskriminalamt hanno affermato che al momento non esiste alcun indizio che possa collegare il giovane killer a un'organizzazione islamica. La motivazione del delitto non è ancora chiara. Il giovane sarà pertanto sottoposto a una perizia psichiatrica per capire se sia imputabile.